Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

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