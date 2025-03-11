Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı

Bakanlar ve MKYK üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları dahil AK Parti'nin bütün kadroları yeniden yüzde 50 oy hedefi ile saha çalışmalarına start verdi. İlk hedef bir milyon aileyi ziyaret ederek iftar sofralarına misafir olmak...

Ramazan Ayında Bir Milyon Aileye Ziyaret

Ramazan ayında bir milyon hanenin iftar sofrasına misafir olabilmek için AK Parti teşkilatı seferber olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herkesin sahaya inmesini istiyorum. Yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz, vites yükseltme aşamasına geçiyoruz. Ramazanı iyi değerlendirin, sahadan ayrılmayın talimatı, teşkilatları harekete geçirdi.

Görev Dağılımı ve Tavsiye Programları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından AK Parti bünyesinde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları görev dağılımda bulundu. Kimin hangi sahalarda görev yapması gerektiği konusunda ise AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı bir de tavsiye program listesi yayımladı. Görev sahası başlıklarına göre, ilk etapta ramazan ayının dolu dolu geçmesi hedefleniyor. Belirlenen program ışığında ramazan ayı boyunca en az bir milyon aileye iftar ziyaretleri yapılması hedefleniyor.

Ana Kademe Sahada

Görev dağılımına göre, bakanlar ve MKYK üyelerinden oluşan ana kademe;

afetzede ve depremzede vatandaşa yönelik ziyaretler

kamu görevlileri, üniversite öğrencileri ve STK ziyaretleri

gönül sofraları

geçmiş dönem ve mevcut teşkilat mensupları ile iftar programları

sokak, mahalle sahurları ve iftarları

il teşkilatları deprem bölgesine ziyaret programları

mobil AK nokta araç faaliyetleri

farklı camilerde teravih namazı sonrası tatlı, çay ikramları ve hediye dağıtımları

adı altında sekiz farklı programa katılıyor.

Kadın ve Gençlik Kolları Çalışmaları

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığının tavsiye programında kadın ve gençlik kollarına da önemli görev düşüyor. Buna göre kadın kolları teşkilatı;

mukabeleler

çocuk etkinlikleri

iftar sofraları

uluslararası iftar sofraları

deprem bölgesi

olmak üzere beş farklı kolda çalışmalar yürütüyor. Gençlik kolları teşkilatı da iftara 5 kala

kampüs iftarları

gençlik sofrası

geceye ışık tutan AK gençlik

çay bizden, sohbet sizden

stant çalışmaları

AK gençlik vefa iftarları

tematik iftarlar

cemreler yine bölgedeki gönüllerde

başlıkla dokuz farklı başlıkta programlar hayata geçiriyor.



