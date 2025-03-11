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Belediye çalışanlarından DHKP/C'ye finansman iddiası: 32 gözaltı

DHKP/C'ye yaklaşık 23 milyon lira aktarıldığı tespit edilen soruşturmada, 32 kişi gözaltına alındı. Belediyelerden ihaleler yoluyla örgüte finans sağlandığı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 16:05, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 16:11
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Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağladıkları iddiasıyla Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, örgüte yaklaşık 23 milyon lira para aktarıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014-2016 yıllarında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışan bazı şüphelilerce terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlandığı, örgütün ele geçirdiği bir tekstil firmasının girdiği Şişli ve Sarıyer belediyelerince düzenlenen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüpheliler tarafından aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmişti. Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, tekstil firmasının 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakları üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edilmişti.

Şüpheliler ve Operasyonlar


  • Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli tespit edilmişti.
  • Savcılıkça, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alınmıştı.
  • Gözaltına alınanlar arasında suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti.
  • Soruşturma kapsamında 2 kişinin yurt dışında, 2 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu belirlenmişti.
  • Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise polis ekiplerince aranıyor.


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