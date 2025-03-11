Aleyna Demir: 112 Acil'de Doktor, Sahada Kaptan

EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
İstanbul'da Belediyelere terör operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da Belediyelere terör operasyonu: 32 gözaltı
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Bakan Göktaş, BM'de Kadın Hakları İçin Görüşmeler Yaptı
Bakan Göktaş, BM'de Kadın Hakları İçin Görüşmeler Yaptı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Faiz Kararları Konut ve Taşıt Kredilerini Nasıl Etkileyecek?
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Deniz Baykal'a kaset kumpası şüphelisi FETÖ üyesi yakalandı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
Emeklinin gözü TBMM'de: İşte gündemdeki zam tutarı
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
AYM'nin İş Yükü ve Karar Süreleri Azalıyor
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aleyna Demir: 112 Acil'de Doktor, Sahada Kaptan

Erzincan 112'de doktor olan Aleyna Demir, futbol sahasında kaptanlık yaparak dikkat çekiyor. Çocukluk hayalini iki meslekle birleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 09:15, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 09:33
Yazdır

112 Acil'de Doktor, Yeşil Sahada Kaptan Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde doktor olan 26 yaşındaki Aleyna Demir, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü'ne de kaptanlık yapıyor.Çocukluğundan beri futbol oynayan Aleyna Demir, 2017'de kazandığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra da yeşil sahalardan kopmadı.Atandığı Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde hayat kurtaran Demir, bir yandan da TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarısı için ter döküyor.Yoğun çalışma temposuna rağmen futbol oynamayı bırakmayan takım kaptanı Demir, antrenmanlarda ve maçlarda yaşanan sakatlıklarda da ilk müdahaleyi yapıyor.

Tıp Fakültesinden En Son Hekim Olunur

Doktor Aleyna Demir, çocukluk yıllarında ağabeyi ile futbol oynamaya başladığını söyledi.Okul takımlarında başladığı futbol kariyerine, tıp fakültesini kazanıp mezun olduktan sonra göreve başladığı Erzincan'da devam ettiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Maç esnasında sakatlıklara müdahalede fakültedeyken biraz çekiniyordum ama mesleğin içine girdikten sonra müdahale yapmakta bir çekincem olmuyor. Arkadaşlarıma maçlarda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim tıp fakültesinde bir söz vardır, 'Tıp fakültesinden en son hekim olunur' diye. Onun için bence çocukların gerek spor olsun, futbol, basketbol, voleybol olabilir, aileleri tarafından desteklenmeleri gerekiyor. Aynı zamanda ben bunun bir psikoterapi olduğunu da düşünüyorum. Antrenmana geldiğim zaman bütün enerjimi, stresimi atabiliyorum."

Futbolu Bıraktıktan Sonra Antrenör Olmayı Hedefliyor

Demir, günde 8-10 saat Tıpta Uzmanlık Sınavı için ders çalıştığını belirterek, buna rağmen antrenmanlarını da aksatmadığını dile getirdi.İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona takımını takip ederek büyüdüğünü söyleyen Demir, futbolu bıraktıktan sonra kadın futbolunda antrenör olarak çalışmayı ve keşfedilmeyi bekleyen yeteneklere ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Aksu ise Aleyna Demir'in antrenmanda ve maç sırasında sakatlık yaşayan oyunculara da ilk müdahalede bulunduğunu anlatarak, "Aleyna çok iyi bir doktor, çok iyi bir kişilik, çok da iyi bir futbolcu. Takımımızın kaptanı kendisi. Burada çocuklarımıza herhangi bir müdahale olduğu zaman ya da maçlarda sporculara herhangi bir müdahale olduğu zaman Aleyna ilk müdahalelerini yapıyor. Aleyna'ya doktor dediğimiz zaman insanlar bunun lakap olduğunu zannediyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber