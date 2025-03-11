İzmir'de eski sevgilisinin darbettiği kadın öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 09:35, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 09:35
Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı.
O.G, Fatma K'yi darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Zanlı O.G. gözaltına alındı.