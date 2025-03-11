Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi

Korsan Taşımacılığı Önlemek İçin Yeni Düzenleme Meclis'te GörüşülüyorKorsan taşımacılığı önlemek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Yeni düzenlemeye göre, izinsiz yolcu taşıyan sürücülerin ehliyetleri ilk ihlalde 6 ay, tekrarında 1 yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca, bu süre boyunca sürücülere yeni veya geçici ehliyet verilmeyecek.

Korsan Taşımacılığa Karşı Caydırıcı Önlemler

Mevcut yasaların yetersiz kaldığını belirten yetkililer, yeni düzenleme ile ehliyetsiz taşımacılığı engellemeyi ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.

İlk İhlalde 6 Ay, Tekrarda 1 Yıl Ehliyete El Konulacak

Yeni düzenleme kapsamında, korsan taşımacılık yapan sürücüler için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde:

İlk ihlalde sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alınacak.

Aynı suçu bir yıl içinde tekrarlayanların ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulacak.

Bu süre boyunca sürücülere herhangi bir sınıfta yeni veya geçici sürücü belgesi verilmeyecek.

Yetkililer, mevcut yasaların yalnızca para cezalarıyla sınırlı kaldığını ve korsan taşımacılığın önüne geçmek için daha sert yaptırımların zorunlu olduğunu belirtiyor.

Korsan Taksiler Hem Esnafı Hem de Yolcuları Tehdit Ediyor

Ulaştırma sektöründe en büyük sorunlardan biri olarak görülen korsan taşımacılık, sadece yasal esnafı mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda yolcular için de ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Yasal taşımacılar gelir kaybına uğruyor, kayıt dışı çalışan korsan sürücüler nedeniyle haksız rekabet oluşuyor.

Güvenlik riski artıyor, korsan taksiler denetimden geçmediği için hem yolcu hem de kamu güvenliği tehlikeye giriyor.

Mevcut cezalar yetersiz kalıyor, idari para cezalarının ödenip faaliyetlerin devam ettirilmesi, bu işi cazip hale getiriyor.

Sektörde Düzenleme ve Yolcu Güvenliği Ön Planda

Sputnik'te yer alan habere göre, teklifin yasalaşması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak.Yeni düzenlemeyle birlikte; korsan taşımacılık yapanların araçları bağlanacak, ehliyetlerine el konularak faaliyetlerini sürdürmeleri engellenecek, yasal taşımacılık yapan esnafın hakları korunacak, kayıtlı sisteme geçiş teşvik edilecek.



