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İzmir'de başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen bir çocuğa başıboş köpek aniden saldırdı. Bacağından yaralandığı öğrenilen çocuğun köpek tarafından düşürülme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 10:34, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 10:38
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İzmir'de başıboş köpek 8 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen 8 yaşındaki S.Ç., bir anda karşısına çıkan sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTULDU

Köpekten kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken, sol bacağının ara kısmından da köpek tarafından ısırıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtulan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocuğun köpekle karşılaştığı ve köpeğin onu kovaladığı anlar, köpeğin çocuğu yere düşürüp ısırdığı ve çevredekilerin araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

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