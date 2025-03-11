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Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar

Bayram öncesi otobüs biletlerine zam geliyor. Yetkililer, biletlerin 22 Mart'tan sonra zamlanacağını belirtiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 14:08
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Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar

Bayram tatilini yaşadıkları ilin dışında geçirmek isteyen ve otobüsle yolculuk edecek vatandaşlara, otobüs firması yetkililerinden uyarı geldi. Yetkililer, şu anda satın alınacak otobüs biletlerinin 22 Mart'tan sonra zamlanacağını belirterek, vatandaşın bütçesini biraz olsun koruyacak açıklamalarda bulundu.

Otobüs Biletleri Bayramda Zamlanacak

Otobüs firması yetkilileri, gelecek hafta başlaması beklenen bayram yoğunluğu nedeniyle, otobüs biletlerine duyulan talebin artacağını dile getirerek, bu durumun bilet fiyatlarına yansıyacağını belirtti.

Erken Alınan Biletler Daha Avantajlı

Otobüs firması yetkilisi Eren Evren,

"İnsanlar aileleriyle görüşmeye gidecek. Biz de hizmet sektöründe olduğumuz için yardımcı olacağız. Şu an hareketlilik yok. Yaklaşık 5 gün sonra başlar... Şu an Edirne'ye otobüs bileti 450 lira civarı. 500-550 lira civarına çıkar. Şimdiden biletlerini almak isteyenler alsın. 100-200 lira fark olur. Daha uzak yerlere gidecek olanlar da şimdiden biletlerini alsın, daha avantajlı olur. En azından 300-400 lira ceplerinde kalır."

diye konuştu.

Antalya Seferleri ve Fiyat Artışı

Başka bir otobüs firması yetkilisi Ali Altun, Antalya'ya sefer düzenlediklerini kaydetti. Bu kente yolcu yoğunluğunun az olduğunu aktaran Altun,

"Ayın 23-24'ünden sonra olur. Şu an Antalya'ya biletler 800 lira civarı. Bayram zamanı 1200-1300 lira olur."

ifadelerini kullandı.

Sefer Sayıları Artsa da Bilet Fiyatları Düşmüyor

Berkay Diril, kardeşi Kırklareli'ye gideceği için 340 liraya otobüs bileti aldığını anlattı ve ekledi:

"Bayramda bir bilet daha alacağız. Fiyatlara bakmadık ama muhtemelen daha pahalı olacak gibi. Sefer sayılarını artırmalarını bekliyoruz fakat bu artırılsa da bilet fiyatları düşmüyor."

dedi.

Bayramda Ünye'ye Yolculuk

Yolculardan Kibar Keskin de Ordu'nun Ünye ilçesine gitmek için 915 liraya bilet aldığını belirtti. Bayramda yine memlekette olacaklarını dile getiren Keskin,

"Bayramda fiyatlar 1500-1600 lira falan oluyor. Şimdi bilet bulmakta sıkıntı olmadı. Otobüsler şu anda boş. Ayın 26'sında yoğunlaşır."

ifadelerini kullandı.


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