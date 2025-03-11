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13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 10:53, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 11:04
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13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a Sevk Edilen Milletvekilleri

  • Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün
  • CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  • CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu
  • DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ
  • DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir
  • DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
  • DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan

Dosya Sayıları

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

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