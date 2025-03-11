Öldürdüğü kişinin cesedini bodrumda saklayan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmada bir evin bodrumunda Coşar'ın cesedine ulaştı.

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