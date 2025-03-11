Yaşlılık maaşını çekmeye giden adamı öldürdü, evin bodrumunda sakladı

Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
İstanbul'da Belediyelere terör operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da Belediyelere terör operasyonu: 32 gözaltı
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Bakan Göktaş, BM'de Kadın Hakları İçin Görüşmeler Yaptı
Bakan Göktaş, BM'de Kadın Hakları İçin Görüşmeler Yaptı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
İzmir'de Atık Skandalı: İki Şirkete Büyük Ceza
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Ece Gürel'in babası: Kızımı kurban ettiler
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Bölge adliye mahkemeleri 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
2025 Şubat Ayında İşsizlik Oranları Azaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yanlış Haber Açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yaşlılık maaşını çekmeye giden adamı öldürdü, evin bodrumunda sakladı

Canik'te yaşanan olayda, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar, bıçaklanarak öldürüldü ve cesedi bodrumda bulundu. Olayın faali gözaltında.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 11:14, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 11:17
Yazdır
Yaşlılık maaşını çekmeye giden adamı öldürdü, evin bodrumunda sakladı

Samsun'da 14 suç kaydı bulunan bir şahıs, maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü ve 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı.

Korkunç Olayın Detayları

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca, dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.

Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber