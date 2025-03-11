TFF'den Derbi Hakemleri İçin Net Bir Karar Yok
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, derbi hakemleri hakkında net bir karar olmadığını belirtti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2025 11:33, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 11:35
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteğine karşı "Netleşen bir şey yok" dedi.
Derbi Hakemleri Yabancı mı Olacak, Yerli mi?
TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi ?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi. Otyakmaz
Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık
açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü'nün Resmi Başvurusu
Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor.