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Başıboş köpekler 12 yaşındaki Eslem'i hayattan kopardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki kız çocuğunun babası, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 12:14, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 12:15
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Başıboş köpekler 12 yaşındaki Eslem'i hayattan kopardı

Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eslem Teker'in acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, bir üzücü haber de Konya'dan geldi.

Konya'nın Karatay ilçesinde 7 Mart'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki Rana El Selci hayatını kaybetti. Yüksekova'da kızı Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ersin Teker, Rana'nın ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi.

Sahipsiz köpeklerin başka acılara yol açmaması için önlemlerin alınmasını istediklerini belirten Teker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sahipsiz hayvanların toplatılmasına ilişkin açıklamalarını desteklediklerini ifade etti. Teker, belediyelerin bu konuda sorumluluğunu yerine getirerek sokaklardaki köpekleri toplaması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda alınacak tüm kararları desteklediklerini anlatan Teker, "Maalesef Konya'da yine sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Rana'nın hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Bu tip olayların yaşanmasını artık istemiyoruz. Bizden can gitti başka canların gitmesini istemiyoruz. Kızımın ölümünün üzerinden iki ay geçti. Acımız hala taze" dedi.

"Kimsenin canı yanmasın artık"

Teker, toplanmayan köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini, ilçede dün sabah bir öğrencinin okula giderken köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Biz yetiştik çocuğu kurtardık. Bir an önce bu köpeklerin toplatılması lazım. Kimsenin canı yanmasın artık" diye konuştu.

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