Terör nedeniyle göç etmişti, yıllar sonra döndü fabrika kurdu

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından öğretmeninin şehit edilmesinin ardından ailesiyle gittiği İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Servet Şen, 3 yıl önce memleketine kurduğu fabrikada 190 kişiye istihdam sağladı. Bitlis'te merkeze bağlı Yolalan köyünde 1993'te ortaokula giden Şen'in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ergin Komut, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köydeki terör saldırıları nedeniyle ailesiyle İstanbul'a giderek buradaki tekstil fabrikalarında 17 yıl boyunca farklı birimlerde çalışan Şen, daha sonra ailesiyle atölye kurdu. İşletmelerini kısa sürede büyüten ve anlaşmalı firmalar aracılığıyla ürünlerini birçok ülkeye gönderen Şen, 32 yıl önce göç ettiği memleketini de unutmadı. Devlet desteğinden faydalanarak 2022'de İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen binada fabrika kuran Şen, çalışmak için büyük kentlere giden gençlere istihdam imkanı oluşturdu.

İstanbul'dan Memlekete Dönüş ve Yatırım

44 yaşındaki Şen, AA muhabirine, 1993'te öğretmeninin şehit edildiğini ve okuma imkanı bulamadığı için İstanbul'a göç etmek zorunda kaldığını söyledi. İstanbul'da eğitimine bir süre devam ettikten sonra çalışmaya karar verdiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"O dönemlerden beri tekstil sektöründe çalışmaktayım. İstanbul'da 17 yıl işçilik yaptım. Sonra ailece karar verip orada hala devam eden fabrikamızı kurduk. Yıllar sonra memleketimize de yatırım yapmak istedik. 2022'de devletin sunduğu teşviklerle bölgeye yatırım yaptık. Bitlis'te 190, İstanbul'da da 120 çalışanımız var. Ayda yaklaşık 100 bin parça üretim yapıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç ediyoruz."

Böyle Tesislerin Kurulması Gençler İçin Avantaj

Devletin katkılarıyla DAKA ve İl Özel İdaresince yapılan 4 bin 600 metrekarelik binayı kiraladıklarını anlatan Şen, kentte 190 kişiyi istihdam etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Yapılan yatırımlarla insanların göç etmek yerine memleketlerinde çalışma imkanı bulduğunu vurgulayan Şen, "Devletin sunduğu imkanlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Halihazırda 190 çalışanımız var ve kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Yatırımcılarımızı bölgemize davet ediyoruz. İnsanlarımız başka memleketlere göç etmesinler ve burada çalışsınlar. Bu konuda yatırımcıları teşvik ediyoruz. Memleketlerinde böyle tesislerin kurulması gençler için avantaj. Artık ailelerinden kopup uzak diyarlara gitmiyorlar. Yatırımlardan gençlerin de çok mutlu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Şen, İstihdamı Koruma Destek Paketi ve Yeşil Sanayi Enerji Destek Programı'ndan yararlanmak için başvuru yaptıklarını kaydetti. İspanya, İtalya, İsviçre'deki markalarla çalıştıklarını, ürettikleri ürünlerin yüzde 90'ını Avrupa ülkelerine gönderdiklerini belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki tekstil üretiminin yüzde 80'inin Mısır'a kaydırılması iş gücü rekabetinin düşmesine neden oldu. Tekstil sektörü bu konuda çok büyük sancılar çekmeye başladı. Bölgede yüzde 80'i ihracata dayalı çalışan firmalarımız yatırımlarını Mısır ve Pakistan gibi ülkelere kaydırıyor. Rekabet gücümüz gittikçe düşüyor. Ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlayan tekstil sektörü, iş gücünün yüzde 20'sini oluşturuyor. İstihdamı korumak ve daha fazla gencin aramıza katılması için devletimizden destek bekliyoruz."

Yatırımların Bölgeye Katkısı

Fabrikada çalışan Cengiz Bayrak ise kentte gelişmekte olan tekstil sektörünün yeni iş olanağı olduğunu dile getirdi. Bu sayede memleketlerinde çalışma imkanı bulduklarını ifade eden Bayrak, "Bu yatırımların gelmesi sevindirici. Bize de çalışma imkanı sağlıyor. Herkes yaşadığı yerde doymak ister. Bu yatırımlar bölge insanı için olumlu, istihdamın artmasına, bölgenin güvenliğine ve insanların refahına katkı sunuyor." dedi.Çalışanlardan Ferdi Çiçek de diğer illere ve bölgelere oranla son 10 yılda tekstil sektörünün çok geliştiğini belirtti. Kentte tekstil fabrikalarının açılmasıyla gençlerin iş için batıya gitmediğini vurgulayan Çiçek, "Tekstilin Bitlis ekonomisine de büyük katkısı var. Batıya nazaran Bitlis'te geçim daha kolay. Burada istihdam konusunda büyük bir artış yaşanıyor. Gençlerimiz için bulunmaz bir nimet." diye konuştu.



