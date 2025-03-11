Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan yağ, peynir ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Güncellenen Uygunsuz Ürünler Listesi

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son Testlerde Tespit Edilen Usulsüzlükler

Son yapılan testlerde; tantuni yapımında tek tırnaklı eti kullanımı, peynir ve yağ yapımında ise çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi