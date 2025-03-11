Sosyal medyada Suriye'de çekildiği iddia edilen video için dezenformasyon açıklaması

DMM tarafından, sosyal medyada yer alan ve Suriye'de çekildiği iddia edilen videoya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suriye'de Alevi çocuklara 'önce hanginizi keseyim' diye soruyorlar iddiası doğru değildir. İddiaya konu videonun Suriye ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntüler 2014 yılında Lübnan'da çekilmiş olup, videoyu çeken şahıs Lübnan güvenlik yetkililerince olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.