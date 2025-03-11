Çiğdem Bayraktar Ör'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Ceza

'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Güncellendi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ yatırım tutarını onayladı
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Doğuda Çığ Tehlikesi
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Erdoğan'dan AK Parti'ye Yüzde 50 Oy İçin Seferberlik Talimatı
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yenidoğan Desteği ve Sporcu Harçlığı Kanun Teklifinde
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Bir il daha listeye girdi! Trafikte en çok vakit kaybeden şehirler
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Otomobilde ikinci el pazarı hareketlendi
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
Suriye'de anlaşmaya varıldı: PKK/YPG'nin silah bırakma süreci başlıyor
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
X Platformunda Büyük Erişim Sorunu: Musk'tan açıklama
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
3 zincir markete yeni soruşturma: Borsa hisseleri etkilendi
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Köprüden önce son çıkış Türkiye
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Ak Partili Güler açıkladı: Doğum yardımı sistemi değişiyor
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Bakan Kurum'dan fırsatçılara tepki: 5 bin TL'ye beton mu olur?
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Kurtulmuş: Yeni Anayasa 400'ün üzerinde oyla geçer
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çiğdem Bayraktar Ör'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Ceza

Mahkeme, sosyal medya paylaşımıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret' eden akademisyen Ör'e hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 13:10, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 13:11
Yazdır
Çiğdem Bayraktar Ör'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Ceza

Sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ü 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ör ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, ilk celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar edip sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunmasını yapan Ör, ifade hürriyetini kullandığını ve eleştiride bulunduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme, sanık Ör'ü zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatılmıştı. Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları farklı zamanlarda gerçekleştiren sanığın suçu zincirleme suretle işlediği aktarılmıştı. İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Davanın 24 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Ör'ün tahliyesine karar verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber