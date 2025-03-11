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Çanakkale'de 18 Mart İçin Eğitime 1 Gün Ara

18 Mart'ta Çanakkale'de eğitime 1 gün ara verilecek. Valilik, anma etkinlikleri için tatil kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 15:10, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 15:11
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Çanakkale'de 18 Mart İçin Eğitime 1 Gün Ara

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de eğitime 1 gün ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarının kentte coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, 18 Mart Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

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