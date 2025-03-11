Sakarya'da 1619 Bungalovun Turizm Ruhsatı İptal Edildi

Sakarya'da Bungalov Turizm Ruhsatları İptal EdildiSakarya Valisi Rahmi Doğan, kentteki 1619 bungalovun turizm ruhsatının iptal edildiğini, 369 bungalovun da dere yatağına inşa edildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Vali Doğan, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 1-28 Şubat'ta kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sapanca'daki Bungalovların Denetimleri

Doğan, Sapanca ilçesindeki bungalovların yapı denetimleriyle ilgili soruya ilişkin, denetimlerin 3 komisyon ile sıkı şekilde yapıldığını söyledi. Doğan, bakanlık ve belediyeyle ortak çalışmalar yapıldığını anlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimleri sonucu 1619 bungalovun turizm ruhsatının, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle denetlenen ve mevzuata uygun olmayan bungalovların kapatıldığını aktaran Doğan, 369 bungalovun dere yatağında yapıldığının tespit edildiğini, bunun yanı sıra mutlak koruma ve doğal sit alanı içerisinde bulunanların olduğunu kaydetti.Doğan, bu durumla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek,

Neticede, turizmin gelişmesini, insanları ekonomik açıdan refah seviyesinin yükselmesini elbette ki arzu ediyoruz. Bu işler yapılsın ancak usulüne uygun yapılsın, kurallarına bağlı şekilde olsun düşüncesindeyiz. İldeki tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasilerimizle de bu konuları konuştuk. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Kurmuş olduğumuz komisyonlar, tekrar tekrar denetleyerek buradaki kontrolü sağlamayı istiyoruz.

dedi.

Baz İstasyonları ve Sahipsiz Hayvanlar

Baz istasyonlarının yerleşim ve taşınma durumlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğinden bahseden Doğan, kamu kurumları, cami minareleri ve özel mülkiyetler üzerinde istasyonların bulunduğunu, bunları daha uygun noktalara koymak için operatör şirketleriyle görüşüldüğünü, yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde direk yerleştirme planlaması çalışmasının yapıldığını ifade etti.Doğan, sahipsiz hayvanların toplatılması ve barınaklara yerleştirilmesi konusunda bütün belediye başkanlarıyla hemfikir olduklarına işaret ederek, zarar vererek ve öldürerek değil, kanunla ve usulüne uygun şekilde barınaklara yerleştirme için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Asayiş Verileri

Vali Doğan, terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında 25 şüphelinin, göçmen kaçakçılığına yönelik ise 6 organizatör ile 247 yabancı uyruklu kişiye adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi. Çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda yakalanan 980 şüpheliye adli işlem yapıldığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

12 kilo 95 gram uyuşturucu

14 bin 456 uyuşturucu hap

37 kök kenevir bitkisi

7 ton 338 kilogram açık tütün

1 milyon 497 bin 140 dolu ve boş makaron

5 bin 484 gümrük kaçağı sigara

3 bin 454 sigara yapım malzemesi

252 litre kaçak alkol

1164 taklit/sahte ürün

53 tarihi eser

1 çalıntı otomobil

27 ruhsatsız tüfek

54 ruhsatsız tabanca

23 kurusıkı tabanca

2 bin 26 değişik çaplarda mühimmat ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 84 yabancı uyruklu kişiye İnterpol sorgusu yapıldığını, 235 kişinin sorgulandığını, 33 deniz aracının kontrol edildiğini aktaran Doğan, balıkçı gemilerine yönelik yakıt denetimlerinde 173 milyon 727 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.



