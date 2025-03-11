'Kırmızı bülten'le aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı!

Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu firari hükümlü İzmir'de yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aranan kişilere yönelik uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede kimliğinin sahte olduğu tespit edilen şüphelinin Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle 10 yıldır aranan K.A. (43) olduğunu belirledi.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.