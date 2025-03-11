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Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2024'te en yaygın soyadı Yılmaz olurken, en çok tercih edilen erkek ismi Mehmet, kadın ismi Fatma oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 15:55, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 16:00
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Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri

Türkiye'de 2024 yılında en yaygın soyadı Yılmaz, erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma oldu.

En Yaygın Soyadları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 174 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Soyadı Kaya olanların sayısı 894 bin 360, Demir soyadlıların sayısı ise 871 bin 107 kişi olarak tespit edildi.

Diğer Yaygın Soyadlar


  • Çelik - 714 bin 184 kişi
  • Yıldız - 693 bin 634 kişi
  • Şahin - 685 bin 727 kişi
  • Yıldırım - 664 bin 229 kişi
  • Öztürk - 585 bin 53 kişi
  • Aydın - 579 bin 161 kişi
  • Özdemir - 554 bin 724 kişi

Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.

En Çok Kullanılan Erkek İsimleri

Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında, Mehmet ismi 1 milyon 285 bin 141 kişiyle listenin başında yer aldı. Onu, 1 milyon 66 bin 554 kişiyle Mustafa ve 863 bin 817 kişiyle Ahmet takip etti.

  • Ali - 742 bin 542 kişi
  • Hüseyin - 577 bin 808 kişi
  • Hasan - 537 bin 184 kişi
  • Murat - 529 bin 21 kişi
  • Yusuf - 524 bin 246 kişi
  • İbrahim - 508 bin 362 kişi
  • İsmail - 438 bin 668 kişi

Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler öne çıkarken, Metin en yaygın kullanılan 30'uncu isim olarak listede bulunuyor.

En Çok Kullanılan Kadın İsimleri

Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1 milyon 164 bin 268 kişi bulunuyor. Onu, 915 bin 587 kişinin taşıdığı Ayşe, 784 bin 176 kişiyle Emine isimleri izledi.

  • Hatice - 714 bin 977 kişi
  • Zeynep - 704 bin 355 kişi
  • Elif - 553 bin 984 kişi
  • Meryem - 319 bin 635 kişi
  • Merve - 293 bin 302 kişi
  • Zehra - 268 bin 273 kişi
  • Esra - 248 bin 215 kişi

Ayrıca, sıralamada "Özlem", "Büşra", "Yasemin", "Melek", "Hülya", "Sultan", "Kübra", "Dilek", "Leyla" ve "Rabia" gibi isimleri kullananların sayısı da dikkati çekti.

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