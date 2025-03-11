İstanbul'da korkunç tuzak: Silah zoruyla 3 milyon lira istediler
İstanbul'da bir grup tarafından tuzağa düşürülen Cüneyt T., silah zoruyla darp edildi ve 3 milyon lira istendi. Saldırganlar olay anını kaydetti.
Haber Giriş : 11 Mart 2025 16:22, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 16:50
Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul'da bir grup, Cüneyt T.'yi eve çağırarak tuzağa düşürdü. Silahlarını çıkartan grup, Cüneyt T.'yi darp etti.
3 milyon lira istedikleri adamın başına silah dayayıp zorla yemin ettiren saldırganlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Saldırganlardan ikisi yakalandı.