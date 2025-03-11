İstanbul'da korkunç tuzak: Silah zoruyla 3 milyon lira istediler

3 milyon lira istedikleri adamın başına silah dayayıp zorla yemin ettiren saldırganlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Saldırganlardan ikisi yakalandı.

Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul'da bir grup, Cüneyt T. 'yi eve çağırarak tuzağa düşürdü. Silahlarını çıkartan grup, Cüneyt T.'yi darp etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net