28 büyükşehirde mobil göç denetimi: 87 düzensiz göçmen tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 büyükşehirdeki eş zamanlı mobil göç denetimlerinde 87 düzensiz göçmen ile 1 organizatörün tespit edildiğini bildirdi.

Mobil Göç Denetimleri Sonuçları

Sosyal medya hesabından denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, Adana, Hatay, Kocaeli, Konya, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Denizli, Sakarya, Samsun, Muğla, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Mardin, Manisa, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kayseri, Balıkesir ve Ordu olmak üzere toplam 28 büyükşehrimizde denetimler gerçekleştirildi.





Denetimlerde; 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

87 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.





Düzensiz Göçle Mücadelede Başarı

19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,7'ye kadar düşmüştür. Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi sonucu 'Ülkemiz, Düzensiz Göçe Transit Ülke' olmaktan çıkmıştır.

Sınır Güvenliği ve Denetimlerin Önemi

Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Denetimlerimizle bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz. Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.