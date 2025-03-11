Futbolda 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 16:48, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 16:50
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarının 8, 9, 10 ve 11 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi.
Nesine 2. Lig'in 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig'in ise 6-7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacağı bildirildi.
Liglerde sezon planlamasına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği aktarıldı.