Projelerde usulsüzlük yapan inşaat mühendisi tutuklandı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum Belediyesince statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığı tespit edilen inşaat mühendisi M.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

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