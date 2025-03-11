TBMM Yangın Komisyonu TSE ve TÜRKAK Yetkililerini Dinledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkililerini dinledi. Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Altınok, konuşmasında yangında hayatını kaybedenlerin geri getirilemeyeceğini, ancak komisyonun vicdani ve hukuki sorumlulukla geleceğe not bırakacak önemli bir rapor hazırlayacağını belirtti.

TSE ve Standartların Önemi

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, enstitünün kuruluş amacının standartları yapmak olduğunu belirterek, yaklaşık 38 bin standart yayımlandığını aktardı. Şahin, standartların ihtiyari olduğunu ve sadece belirli mevzuatlarla zorunlu hale getirildiğini ifade etti. TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ise yangının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini, bu alanda kullanılan ürün ve hizmetlerin standartlara uyumunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Ürün belgelendirme süreci hakkında bilgi veren Kırbaş, "TS EN 3 serisi dediğimiz seyyar yangın söndürücülerde toplam 51 belgemiz var. Taşınabilir yangın söndürücülerde 26 belgemiz var." dedi.

Belge ve Standart Uyum Süreçleri

Kırbaş, "standartlara yüzde 99 uyum" diye bir şey olmadığını belirterek, yüzde 1 uymamanın belge alınamamasına yol açtığını söyledi. Başkan Altınok'un "Buralar belge alamayınca kapatılıyor mu?" sorusuna Kırbaş, TSE'nin kapatma yetkisinin olmadığını, sadece belge vermediğini belirtti. Geçen yıl 663 firmanın belgesinin askıya alındığını bildirdi.

TÜRKAK ve Akreditasyon Süreçleri

"Ceza verebilen bir kurum değil" diyen TÜRKAK Genel Sekreteri Gülden Banu Müderrisoğlu, kurumun akreditasyon görevini yürüttüğünü ifade etti. Müderrisoğlu, Türkiye'nin akreditasyon alanında 150 ülke arasında zirvede olduğunu belirtti. Akreditasyon süreçlerinde kağıt kullanılmadığını ve sürecin tamamen dijital ortamda gerçekleştirildiğini aktardı.

Komisyon Üyelerinin Görüşleri

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, komisyonda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin dinlenmeden TSE yetkililerinin dinlenmesini eleştirdi. Selami Altınok ise "Bizim listemiz var burada. Özel İdare de Bolu Belediyesi de Bolu Valiliği de var. Onları da çağıracağız. 4 ay boyunca hepsini dinleyeceğiz." şeklinde yanıt verdi.