9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi

Kepez ilçesinde yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ilk çocukları Hatice Nazlım (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumunu bekleyen Çelik çiftine, gebelik sırasında bu bebekte de el ve ayak anomalisi olabileceği söylendi. Çift, dünyaya gelen ve Aras adını verdikleri çocuklarının iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi. Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras'ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, 'Ben de oynamak istiyorum' dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.

Protez İçin Kredi Çekildi

Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras'ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi. Son olarak 2 yıl önce tekrar protez ihtiyacı ortaya çıktı. Protez için destek bulamayan Özlem Çelik, bankadan 235 bin lira kredi çekerek, oğlunun ihtiyacı olan protezi satın aldı. Bir süre ödenen kredinin taksitleri aksamaya başladı. Son olarak ödenemeyen taksitler nedeniyle anne Çelik icralık oldu. Banka avukatları tarafından Çelik'e, borcun ödenmemesi halinde cezaevine girebileceği söylendi. Çelik ailesi, protez borcunu ödemek ve yeni protez alınması için yardım bekliyor.

Borç Ödenmezse Cezaevine Girecek

Oğlu Aras'ın pencereden yaşıtlarını izlemesine çok üzüldüğünü söyleyen Özlem Çelik, "Aras'ın durumunu ilk anne karnında fark ettiler. Aynı semptomlar kızımda da olduğu için 'Belki onun gibi olur' dediler. Ancak öyle olmadı. Doğduktan sonra fark edildi ki dizinin altında kemik yok. Biz şehir şehir çocuğumuzu doktorlara götürdük. Son gittiğimiz doktorumuz, kemik olmadığı için kesilmesi gerektiğini söyledi. Aras dışarıda oynayan çocukları görüp 'Ben de oynamak istiyorum' diyordu. Tekerlekli sandalyeyle bir yere kadar oynayabiliyordu. En azından protezle hareket edebilsin diye kesildi" dedi.Aras'ın çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten Özlem Çelik, "Çok hareketli, çok neşeli, herkesle sohbet ediyor. İlk iki protezlerini yardım toplayarak yaptırdık. Büyümesi devam ettiği için yeniden yaptırmak gerekiyordu. Üçüncüsünde yardım toplayamayınca bankadan 235 bin lira kredi çekmek zorunda kaldık. Kredinin bir kısmını ödedik, bir kısmını ödeyemeyince icralık olduk. Avukatlar ödememiz gerektiğini yoksa hapse gireceğimi söyledi. Büyüdüğü için şu anki protezleri de kullanamıyor" diye konuştu.

Aras'ın Okul Hayatı ve Zorlukları

Aras'ın okula tekerlekli sandalyesiyle gittiğini söyleyen Çelik, "Tekerlekli sandalye ile bir yere kadar hareket edebiliyor. Yaşıtları gibi yürümek, koşmak istiyor. Beden eğitimi dersine katılmak istiyor. Yapamayınca o da biz de çok üzülüyoruz. Yeni protezi için yeniden yardım toplamak zorundayız. Kendi bütçemizle altından kalkamıyoruz. Aras'ı rahat ettirmek istiyoruz" dedi.

"Protez Küçülünce Bacağımı Acıtıyor"

Protezleri olmadan hareket etmenin zor olduğunu söyleyen Aras Çelik ise "Okula tekerlekli sandalyemle gidiyorum. Protez küçülünce bacağımı acıtıyor. Akülü tekerlekli sandalyem olduğu için şanslıyım, okula kendim gidebiliyorum. Çok koştuğumda dizlerim kızarıyor" diye konuştu.

Borcu Bitmeden Yeni Protez İhtiyaç Oldu

Aileye destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Aras'ın yürümesi için gerekli protezleri alabilmek için ailenin kredi çekip icralık olduğunu öğrendik. Aras gelişim çağında olduğu için mevcut protezin borcu bitmeden, onu kullanamaz hale geldi. Şu an yenisine ihtiyaç var. Öncelikle ailenin ödeyemediği borcu ödemek için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Aras çok enerjik ve hayat dolu bir çocuk. Bu enerjisini spor dallarında kullanabilmesi için yönlendirilmeye ihtiyacı var. Aras'ın hayata kazandırılması ve protezi için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.