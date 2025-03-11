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Erdoğan: Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 20:58
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Erdoğan: Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, mutlulukla erişmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanın dört bir yanında hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Zulme meydan okuyan tüm şehitlerimizi, Filistin'in yürekli evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için şehit düşenlere rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de sağlıklı ömür diliyorum.

Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını burada misafir ediyoruz. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar bir utanç lekesi olarak tarihe geçti. 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 200 üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü.

Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük, kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin izleri vardır. Gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, camilerine nakledilmiştir.

Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde, kardeşliğimizin nişaneleri vardır. 9 Aralık 1917'de son Osmanlı tabunu Kudüs'ten ayrılırken Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı birlikler bırakır. Bunlardan birisi Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan onbaşı nöbetini yarım asır boyunca bırakmamıştır. Bu nöbeti bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz hala devam ediyor. Siyonist rejimin 471 gün süren soykırım politikası karşısında yalnız bırakmadık kardeşlerimizi, hiçbir zaman bırakmayacağız.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinlilerin sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına vesile olduk. Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak 9,5 milyar dolar ticaret hacminden vazgeçtik. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Filistin'in direnişine terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. Gazzeli hastaların ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerinin sağladık. 2 bine yakın kardeşimize ülkemizde barınma imkanı sunduk.

Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'deki Gazze planını çok doğru buluyoruz. Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimi ilk günden beri sürüyor. Mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bölgemizdeki yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir.

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