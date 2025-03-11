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Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 20:40, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 20:42
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ankara'nın Ulaşım Altyapısındaki Gelişmeler

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleriyle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da birçok hizmet yaptıklarını dile getirerek,

Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık.

diye konuştu.

Ankara'nın Hızlı Tren ve Hava Yolu Bağlantıları

Başkenti, hava yoluyla ülkenin her tarafına ve yurt dışındaki merkezlere bağladıklarına işaret eden Uraloğlu, ili yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat'a bağladıklarını belirtti. Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını ifade ederek,

İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz.

dedi.

İletişim Altyapısındaki Gelişmeler

Başkenti, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kadar otoyoluyla tanıştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum, daha talepler var. Onları il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak Sincan'a bundan sonra da gücümüz yettiği kadar hizmet etme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah Sincan'a, Ankara'ya, Türkiye'ye, dünyadaki mazlum coğrafyalara ve İslam alemine hizmet etmeye devam edeceğiz.


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