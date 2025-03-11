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Irak'ta deprem: Hakkari ve çevresi de sallandı

Irak'ın Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari, Bitlis ve Şırnak'ta da hissedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 21:57, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 22:10
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Irak'ta deprem: Hakkari ve çevresi de sallandı

Irak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

"Ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin tüm ilçelerde hissedildiğini belirtti. Çelik,

"İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabbim tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin."

ifadelerini kullandı.

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