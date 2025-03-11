Numan Kurtulmuş: Filistin Meselesi Küresel Vicdan Testidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen büyükelçilerle iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye demokrasisinin kalbi, milli iradenin merkezi TBMM'de büyükelçileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ramazanın sadece Müslümanları değil, bütün insanları barış, adalet ve hakkaniyet etrafında birleştiren önemli bir dini ay olduğunu belirten Kurtulmuş, ramazan sofralarının, Müslüman toplumlarında dayanışmayı, eşitliği, fakirle zengin arasındaki mesafeyi yakınlaştırmayı sağladığını söyledi. Kurtulmuş, ramazanın, sadece Türkiye'ye değil, bütün insanlığa barış ve esenlik getirmesini dileyerek, bu ayın, yeryüzünde var olan sorunların çözülebilmesi için insani yaklaşımları yeniden düşünmeyi mümkün kılan manevi bir atmosfer oluşturmasını temenni etti.

Dünya Sorunlarına İnsani Yaklaşımlar

Bugün, dünyanın birçok yerinde birçok sorunla karşı karşıya olunduğunu ve bu sorunların çoğunun kriz ve kaos boyutlarına ulaştığını ifade eden Kurtulmuş, Bunların ortadan kaldırılabilmesi için ortak bir bakış açısına, insani değerler etrafında müzakere edebilecek, konularımızı tartışabilecek, farklılıklarımızı en aza indirebilecek bir diyalog zeminine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. dedi. Onun için sorunlar ve krizler ne kadar yüksek ne kadar büyük olursa olsun, bunları aşmanın yolunun da diyalog, müzakere ve karşılıklı rızaya dayalı, sorunları çözebilme becerisi olduğuna inanıyoruz.Farklı kültürlerden insanların bu iftar sofrasında bir araya gelmesinin, aslında dünyanın meselelerine ilişkin farklı yaklaşımları gündeme getirebilme imkanını sunduğunu anlatan Kurtulmuş, Bu anlamda, hepimizin ortak sorunlarının çözümü noktasında insani yaklaşımlar üzerinde görüşlerimizi olgunlaştırmamız ve dünyayı daha iyi bir gezegen haline getirmek için, dünyanın daha adil olmasını temin etmek için gayretle mücadele etmemiz gerekiyor. şeklinde konuştu.

Krizlerin Önlenmesi İçin Erken Müdahale

Bugün, iklim krizlerinden göç meselesine, savaşlardan iç çatışmalara, silahlanmadan ülkelerin birbirine tehdidine varan gerilimlere kadar, bu sorunları çözmekte maalesef en temel yanılgılarımızdan birisi, krizler ortaya çıktıktan sonra kriz yönetimini yapmaya gayret etmektir. Ya da kaosları çözebilmek için kaosları çözecek bir yönetim anlayışını ortaya koymaktır. Halbuki esas mesele, krizleri ve kaosları ortaya çıkmadan evvel nedenleri üzerine odaklanmak ve bu nedenleri ortadan kaldırabilmek için gerçekten doğru bir perspektifle, sorun çözücü bir yaklaşımla olaylara eğilmektir.

Tarihin Bize Yüklediği Sorumluluklar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugünün dünyasında herkesin, bugünün medeniyetiyle ilgili ortak bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. Üç önemli çatışma noktasının, dünyanın bundan sonraki gidişatını yakından etkileyeceğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Adaletle zulüm arasındaki mücadele: Bir taraftan yeryüzünde adaleti, hakkaniyeti, barışı isteyenlerin davranışları ve ortaya koydukları eylemler; diğer tarafta ise gücü esas alarak adaleti yok sayanlar arasındaki mücadeledir. Ümit ederiz ki adaleti esas alanların bakış açısıyla şekillensin ve dünyamız daha hakkaniyetli bir gezegen haline gelsin. Otokrasilerle demokrasiler arasındaki mücadele: Demokrasi ve katılımcılığın bütün toplumlarda egemen olmasını arzu edenlerle otokrat eğilimler arasında çok keskin bir mücadeleye şahit olacağız. İlkeler ve değerlerle pragmatizm arasındaki mücadele: İnsanlığın temel ilkelerini kabul edenlerle bunu reddedenler arasındaki mücadeledir. Pragmatizmi esas alan yaklaşımlar krizleri büyütmektedir.





Adaletin ve Barışın Sağlanması

Kurtulmuş, dünyanın yönetiminden bahsederken en çok kullanılan iki kelimenin adalet ve barış olduğunu anımsatarak şöyle devam etti: Adalet ve barış, sadece kelimelerle ortaya çıkarılabilecek şeyler değildir. Adaletin ve barışın sağlanması için eylem gereklidir. Adaletin temin edilebilmesi için neler yapılabileceğini sıralayarak uluslararası camianın yerine getirmesi gerekir.

Filistin Meselesi

Kurtulmuş, Filistin meselesinin insanlığın geleceğine ilişkin bir turnusol kağıdı olduğunu belirterek Filistin davasına şeksiz şüphesiz destek verenlerle mazeret üretmek isteyenler arasında derin bir uçurum olduğunu söyledi. Başta Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde Filistin halkına sahip çıkmaya çalışan yüz milyonlarca insanı saygıyla selamladıklarını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Kurtulmuş, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta tavrının kalıcı bir barışın tesis edilmesi olduğunu söyledi. Ümit ediyoruz ki yeni dönemde ortaya çıkan barış perspektifi en kısa sürede gerçekleşir.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'deki yeni yönetimin kapsayıcı yönetimi ortaya koymasını ümit eden Kurtulmuş, uluslararası camiadan Suriye'nin beklentilerini aktardı. Yakılmış altyapısının yeniden canlandırılması ve ambargoların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Meselesi Bir Turnusol Kağıdı Olmuştur

Kurtulmuş,

"Filistin meselesi bir turnusol kağıdı olmuştur"

ifadesini küresel vicdanı hatırlatmak bakımından dile getirdiğini belirtti. İsrail'in baskılarıyla küresel ikiyüzlülüğün ortaya çıktığını vurguladı. Bütün insanların yaratılışta eşit olduğu yeni bir anlayışla dünyanın yeni bir sistemi kurması gerektiğini ifade etti.

Gelecek Dönemde Yeni Dünya Düzeni

Kurtulmuş, artık hiçbir ülkenin tek başına dünyayı yönetemeyeceğini belirtti. Bundan sonraki dönem çok kutupluluğun ortaya çıkacağı bir dönemdir. Adalet ve barış isteyenlerin seslerinin daha gür çıkacağı bir döneme girildiğini vurguladı.Programda Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong da konuşma yaparak ramazan ayının İslam dünyası için çok özel bir ay olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.