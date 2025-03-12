Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı, "Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi"nin vergi müfettişlerinin uzmanlık bilgilerini hukuk birimlerinin kullanımına sunarak, vergi davalarında daha güçlü ve etkin savunmalar yapılmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Vergi Müfettişleri Vergi Davalarına Destek Verecek

Vergi denetimleri sonucunda hazırlanan raporların, dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde savunulması gerektiğini vurgulayan Atçı, "Vergi müfettişleri tarafından düzenlenen raporların, hukuki süreçlerde güçlendirilmesi için bu proje kritik bir adım olacak. İdareyi temsil eden hukuk birimleri, savunmalarını müfettişlerin uzman görüşleriyle destekleyerek davalarda daha güçlü bir pozisyon alacak." dedi.

Vergiye Uyum Piramidi Modeliyle Denetim Stratejisi Geliştiriliyor

Vergi denetim süreçlerinde "Vergiye Uyum Piramidi" modelinin esas alındığını belirten Atçı, mükelleflerin uyum seviyelerine göre farklı denetim teknikleri ve müeyyidelerin uygulandığını söyledi. Atçı "Vergi müfettişleri, mükelleflerin vergiye gönüllü uyum seviyelerini değerlendirerek, farklı risk gruplarına uygun inceleme süreçleri yürütüyor. Kayıt dışı faaliyetleri önlemeye yönelik olarak yüksek risk grubundaki mükelleflere odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzaha Davet Mekanizmasıyla Vergi Uyumunu Artırma Hedefi

Vergi uygulamalarında etkinliği sağlamak adına "izaha davet" mekanizması da önemli bir araç olarak kullanılıyor. Atçı, bu sürecin, mükellefleri cezai yaptırıma maruz bırakmadan vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik eden bir yöntem olduğunu belirterek "Vergi incelemesi başlatmadan önce mükelleflere vergi beyanlarındaki tutarsızlıkları açıklama fırsatı sunuyoruz. İzaha davet mekanizması sayesinde, gönüllü uyum artırılarak devletin vergi gelirleri güvence altına alınıyor." dedi.

Sahte Belge Kullanımına Karşı Yeni Yol Haritası

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Atçı, sahte belge kullanımı ve düzenlenmesine karşı yeni bir yol haritası oluşturulduğunu ifade etti. Başkan Atçı "OECD'nin küresel ilkeleri doğrultusunda, organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede etkin yöntemler geliştiriyoruz. Sahte belge düzenlemek ve kullanmak suretiyle vergi kaybına yol açan organizasyonların tespit edilmesine yönelik denetim politikamızı güçlendiriyoruz. Vergi kaçıranlara karşı ağır müeyyideler uygulanacak." şeklinde konuştu.

VDK Akademi ile Sürekli Eğitim ve Dijital Dönüşüm

Vergi Denetim Kurulu'nun beşeri sermayesini güçlendirmek ve müfettişlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "VDK Akademi" platformunun oluşturulduğunu belirten Atçı, bu akademi aracılığıyla hibrit (yüz yüze ve çevrim içi) öğrenme modellerinin devreye alındığını söyledi. Atçı, 2024 yılı Faaliyet Raporu sunuş yazısında "Denetim kapasitesini artırmak için elektronik uygulamalar geliştiriyoruz. VDK Akademi, müfettişlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlere anında erişimini sağlıyor ve gelişim süreçlerini takip etmeye olanak tanıyor." dedi.

"Ekonomide Güven Ortamını Tesis Etmeyi Sürdüreceğiz"

Vergi politikalarının başarısının toplumsal adaletin sağlanması ve mali disiplinin korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Atçı, "Vergiye gönüllü uyumu artırarak, mükelleflerin haklarını gözeten adil, objektif ve etkin bir denetim anlayışını sürdüreceğiz." dedi. Vergi Denetim Kurulu'nun önümüzdeki dönemde denetim araçlarını çeşitlendirme, mükellef uyumunu artırma, risk analizi sistemlerini güçlendirme ve dijitalleşmeyi hızlandırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.