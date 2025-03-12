VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2024 yılı Faaliyet raporu yayımlandı.

Rapordaki verilere göre, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevlerinden ayrılan Vergi Müfettişlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, 14 Yeminli Mali Müşavir

hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Başkanlık ayrıca, bu kişiler hakkında 3568 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde yer alan disiplin hükümleri uyarınca işlem tesis edilmesi bağlı bulundukları Yeminli Mali Müşavirler Odalarına talepte bulundu.

Başkanlığın 2021, 2022 ve 2023 yılı Faaliyet raporlarında, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamında yapılan bir işlem yer almıyor.

İşte 2024 yılı Faaliyet Raporunda yer alan Soruşturma Sonuçları başlıklı kısım