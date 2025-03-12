12 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'nda düzenlenecek "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" Sempozyumu Açılış Programı'na katılacak, rektörlerle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/TBMM/18.59)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri İstanbul Motobike Fuarı'nda açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı etkinliğine ve Geleneksel Cemaat Vakıfları İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.00/10.30/İstanbul/19.14)

3- TBMM'den

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Araklı Derneğinin düzenlediği iftar programına katılacak.

(Ankara/18.59)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

(Ankara/09.00)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde üniversite öğrencileriyle buluşacak, Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu açılışına katılacak.

(Iğdır/10.00/11.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Ibrox Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(Glasgow/20.30/21.00)

2- Glasgow Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi ağırlayacakları rövanş maçı öncesi Ibrox Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Glasgow/17.45)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

(Samokov/21.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Manisa Basket Divissa, Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini ağırlayacak.

(Manisa/20.00)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın PGE Projekt takımını konuk edecek.

(Ankara/18.30)

8- Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Trentino Itas takımına konuk olacak.

(Trento/22.30)

9- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'yi konuk edecek.

(Diyarbakır/20.30)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasına, Görele Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Giresun/16.00)