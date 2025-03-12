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Sağlık Bakanlığı 2025 Atama Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı, 2025 atamaları için başvuru detaylarını açıkladı. Kura yöntemiyle yapılacak atamalar için elektronik başvuru gerekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2025 07:24, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 07:28
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Sağlık Bakanlığı 2025 Atama Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı 2025 Atama Kurası Başvuruları

Başvuru Detayları ve Süreç

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detayları açıkladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru Formu ve Tercih Kesinleştirme

Adayların başvuru formunu doldurarak tercihlerini kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak.Kura Yöntemi ve Puanlama Sistemi

Kura yöntemi, belirlenen puanlı sistem çerçevesinde yapılacak.Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek.

Puanlama ve Önceki Kura Dönemleri

Özellikle eczacı ve diş tabibi kadrolarında, adayların önceki kura dönemlerinden elde ettiği puanlar da dikkate alınacak.

Kura Sonuçları

Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak.


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