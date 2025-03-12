İstanbul'da 386 İş Yerinden 365'i Sahte Çıktı

Kayıt dışı istihdamla mücadelede denetimlerini sürdüren SGK, pilot olarak seçilen İstanbul'da 386 iş yeri denetlendi. Bu iş yerlerinden 365'inin sahte olduğu ve bunlar üzerinden kuruma 43 bin 276 sahte sigortalı bildirildiği tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İstanbul'da Yaptığı Denetimler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde İstanbul'da büyük çaplı bir sahte iş yeri denetimi gerçekleştirdi. 'Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu' üzerinden yapılan incelemeler kapsamında pilot il olarak seçilen İstanbul'da 386 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda 365 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, bu iş yerleri üzerinden kuruma toplam 43 bin 276 sahte sigortalı bildirildiği ortaya çıktı. Geriye kalan 21 iş yerinin ise sahte olmadığı belirlendi.

Türkiye Geneline Yayılma

İstanbul'da elde edilen bulguların ardından, SGK tarafından Türkiye genelinde de denetim süreci başlatıldı. 'İş Yeri Karne Projesi' kapsamında geliştirilen sahte iş yeri tespit algoritması sayesinde İstanbul dışında 16 farklı ilde tescilli 100 iş yeri mercek altına alındı. Bu iş yerlerinden 79'unun sahte olduğu belirlenirken, 4 iş yeri için incelemelerin sürdüğü açıklandı. Denetimlerde 5 bin 360 sahte sigortalı bildirildiği tespit edildi.