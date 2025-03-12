Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un ziyareti ile ilgili detayları sosyal medya hesabından açıkladı.

Polonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek.

Ukrayna ve transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Fahrettin Altun, ziyareti değerlendirirken, "Sayın Tusk'un ziyareti vesilesiyle, geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" dedi.