12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 12 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Edirne : 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu İstanbul : 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı Kırklareli: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Denizli : 26°C - Parçalı ve az bulutlu

: 26°C - Parçalı ve az bulutlu İzmir : 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı Muğla: 20°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana : 26°C - Parçalı ve az bulutlu

: 26°C - Parçalı ve az bulutlu Antalya : 21°C - Parçalı ve az bulutlu

: 21°C - Parçalı ve az bulutlu Hatay: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara : 23°C - Parçalı ve az bulutlu

: 23°C - Parçalı ve az bulutlu Eskişehir : 24°C - Parçalı ve az bulutlu

: 24°C - Parçalı ve az bulutlu Konya: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu : 22°C - Parçalı ve az bulutlu

: 22°C - Parçalı ve az bulutlu Düzce : 24°C - Parçalı ve az bulutlu

: 24°C - Parçalı ve az bulutlu Sinop: 20°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya : 26°C - Parçalı ve az bulutlu

: 26°C - Parçalı ve az bulutlu Artvin : 21°C - Parçalı ve az bulutlu

: 21°C - Parçalı ve az bulutlu Samsun: 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum : 11°C - Parçalı ve az bulutlu

: 11°C - Parçalı ve az bulutlu Kars : 14°C - Parçalı ve az bulutlu

: 14°C - Parçalı ve az bulutlu Malatya: 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.