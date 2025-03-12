Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu

Türkiye'de vergi kayıp kaçağını önlemek ve gerekli denetimlerde bulunmakla görevli en kritik mesleklerin başında vergi müfettişliği geliyor.

VDK raporlarına göre Başkanlık bünyesinde 2 bin 280 vergi başmüfettişi, 4 bin 567 vergi müfettişi ve 439 vergi müfettiş yardımcısı olmak üzere 7 bin 296 denetim elemanı görev yapıyor. Yine Başkanlık raporuna göre Başkanlık bünyesinde 1.077 gelir uzmanı bulunuyor.

Vergi Başmüfettişi ve müfettişlerinin yüzde 23'ü denetim daire başkanlığında, yüzde 27'si Sektörel daire başkanlığında, yüzde 9'u vergi iadeleri daire başkanlığında, yüzde 39'u ise vergi kaçakçılığı daire başkanlığında görev yapıyor.

Ancak vergi müfettişlerinin tümü aktif görevde bulunmuyor. Başkanlık 2024 yılı faaliyet raporuna göre 7 bin 296 vergi başmüfettişi ve müfettişinin sadece 5 bin 548'i aktif olarak görev yapıyor. Geri kalan 1.738 denetim elemanı ise kurul dışı idari görev, kurul içi idari görev, RDK, İİTDK, İZDK gibi idari görevlerde bulunuyor.

Vergi müfettişlerinin yüzde 33'ü kadın iken, erkeklerin oranı ise yüzde 77.

Deneyim itibariyle, Başkanlıkta görev yapan vergi müfettişlerinin yüzde 68'i 11-15 yıl arasında hizmet süresine sahip bulunuyor. Yüzde 22'si ise 16 yıl ve daha üzeri hizmete sahip.