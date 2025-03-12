DEM Parti Heyeti Siyasi Parti Turu Devam Ediyor

DEM Parti Heyetinin Siyasi Parti Turu Devam EdiyorDEM Parti heyetinin ikinci siyasi parti turu devam ediyor. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaretinin ardından bugün, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek. DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AK Parti ile bir araya gelecek.DEM Parti heyeti, İmralı'dan PKK'ya yapılan 'kendinizi feshedin' çağrısının ardından, siyasi parti turuna başladı.

CHP, EMEP ve DEVA Partisi Ziyaretleri

DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi Ziyaretleri

DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam edecek.

MHP ve AK Parti Görüşmeleri

DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AK Parti ile görüşecek.

Özgür Özel: Sürecin Zemini TBMM Olmalı

DEM heyetiyle görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

"Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin TBMM'dir. Bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. 3 önerimiz var. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur."

İmralı Çağrısı YPG'yi Kapsıyor mu?

Bakırhan'a ise, İmralı'nın çağrısı YPG'yi kapsıyor mu sorusu yöneltildi.

"SDG kendisiyle ilgili karar alır. Kendisini bağımsız bir siyasi oluşum olarak değerlendiriyor. Bağımsız olarak gören siyasi gruba bir şey dememiz doğru değil."

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Açıklamaları

Hükümetin terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürece ilişkin Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde gerektiği zaman biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek."



