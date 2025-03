12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü

Antalya'da Korkunç Cinayet: Umut Can Arslan Olayı

5 Yıllık Sır Çözüldü

Sabah'ın haberine göre; Antalya'da 2021 yılında 17 yaşındaki Umut Can Arslan'ın boş arazide boynu kesilmiş ve dişleri sökülmüş haldeki cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri korkunç cinayeti aydınlatmak için titiz bir inceleme başlattı. Adeta cinayetin anatomisini çıkaran ekipler, 5 yıllık gizemi çözmeyi başardı. Ekipler Umut'un sökülen 12 dişinden yola çıkarak katillerine ulaştı. İşte detaylar.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çalışmaları

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden açtığı faili meçhul dosya, öldürülen Umut Can Arslan'ın sağ ayak başparmağındaki koli bandı ile tutuklanan 4 kişinin halı sarmada kullandığı kolu bandının aynı olmasından yola çıkan polis 5 yıllık sır cinayeti aydınlattı.

Dosya Yeniden Açıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart 2020 yılında namus cinayeti süsü verilerek işkence ile öldürülen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen Umut Can Arslan cinayeti dosyasını yeniden açtı. Başsavcılık yaptığı çalışmada Arslan'ın çekilen 12 dişinin sağlam olduğunu tespit etti. Ayrıca başına iki el ateş edilmesi ve boynunun kesilmesinin kasten öldürüldüğünü belirleyerek dosyayı Manavgat polisine gönderdi.

HTS Kayıtlarından İsimler Belirlendi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Umut Can Arslan'ın dosyasında ismi olmayan ancak öldürüldüğü alanda HTS kayıtları ile 10 kişiyi tespit etti. Yeniden analiz raporu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 07 Mart 2021 günü saat 07:00'de eş zamanlı olarak önceden belirlenen 10 kişinin adreslerine şok baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 10 adet 9mm fişek, 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca, 35 adet 7.65 mm fişek, 2 adet flash bellek ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

400 Bin Liralık Altın Çalındı

Polis yaptığı çalışmada Umut Can Arslan'ın cansız bedeninin bulunduğu arazide bekçi olarak çalıştığını belirledi. Ekipler ayrıca söz konusu arazide yasa dışı define arandığı sırada definecilerin 400 bin liralık altının çalındığını sorumlu olarak da Umut Can Arslan'ı gördüklerini belirledi.

İtirafçı Oldu

Gözaltına alınan 10 kişiden iki kişi ise Umut Can Arslan'nın cesedinin yanında bulunan silahın C. isimli kişiye ait olduğunu itiraf etti. Gelişmelerin ardından arazide define arayan kişilerin barakasındaki halının sarıldığı koli bandı ile öldürülen Umut Can Arslan'nın ayak başparmağındaki koli bandının aynı olduğunu belirledi. Savcılık ve polis ayrıca öldürülen Umut Can Arslan'ın sökülen 12 dişinin sağlam olduğunu daha önce gittiği dişçiden yeniden belirledi. Bu kişilerin kaybolan 400 bin liralık altını Umut Can Arslan'ın aldığını sanarak sorguya çektiği, işkence ile dişlerini söktüğü, ardından silah ile başına iki el ateş ettiği, son olarak da boynunu kestiği ve araziye attığı belirlendi.

4 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan eski politikacı H.A.'nın bulunduğu 10 şüpheli emniyette tek tek ifade verdi. Bu kişiler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimine sevk edilen şüphelilerden Halil K., Cüneyt C., Hüseyin K. ve Zeynep K. tutuklandı. H.A. ile birlikte 3 kişi adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Dişleri Sökülmüş Boynu Kesilmiş Halde Bulundu

Manavgat ilçesinde ormanlık alanda 20 Mart 2021 tarihinde vatandaşlar çalılık alanda bir ceset gördü ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. Üzerinde kimliği çıkmayan cesedin boynunun kesildiği ve 12 dişinin olmadığı belirlenmişti. Ekiplerin yaptığı çalışmada cesedin, 17 yaşındaki Umut Can Arslan'a ait olduğu ve olaydan 2 ay önce Ankara'dan Antalya'ya geldiği ortaya çıkmıştı. Çürümeye yüz tutmuş ve kafası vücudundan ayrı halde erkek cesedin yanında bir adet tabanca ve bir adet kapalı cep telefonu da bulunmuştu. 2 metre uzaklıktaki kafatasında ise mermi giriş ve çıkış delikleri tespit edilmişti.

Erdoğan ÖZTÜRK