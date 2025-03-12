Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrası gereğince, eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden güncellenmiştir.

Güncelleme, Mart 2025 tarihli ve 2808 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımladı.

Okulların hizmet alanları ve puanları, ilk atamaya başvuracak öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler, özür durumu, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye başvuracak öğretmenler için önem arz etmektedir.

Mart 2025 tarihli ve 2808 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan güncellenmiş hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Geniş bilgi için aşağıdaki araştırmamızı okuyabilirsiniz;

Ahmet KANDEMİR