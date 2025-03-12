Bakan Bayraktar ABD'de Enerji Devleriyle Buluştu
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de enerji devleriyle buluşarak işbirliği ve yeni projeler üzerine görüşmeler yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2025 10:28, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 10:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.
Yeni Projeler Üzerinde Bilgi Alışverişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni geliştirebilecek projeler hakkında bilgi verdi.Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Houston şehrinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO'su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları konuştuk. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarelerde bulunduk."