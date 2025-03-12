Bakan Bayraktar ABD'de Enerji Devleriyle Buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Yeni Projeler Üzerinde Bilgi Alışverişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni geliştirebilecek projeler hakkında bilgi verdi.Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Houston şehrinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO'su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları konuştuk. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarelerde bulunduk."



