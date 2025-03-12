Samsun'da Yeni Hastane: Atakum Devlet Hastanesi

Samsun'da 350 yataklı olarak planlanan Atakum Devlet Hastanesi'nin yapımına başlandı. Balaç Mahallesi'nde 2,4 milyar liraya mal olacağı öngörülen ve 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanenin 900 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Yatak kapasitesi gerekli durumlarda 500'e kadar çıkabilecek hastane bünyesinde:

82 poliklinik,

12 ameliyathane,

26 acil müşahede ve 64 yoğun bakım yatağı,

15 cihazlı diyaliz ünitesi,

6 doğum salonu yer alacak.

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin yer teslimini aldıktan sonra zemin iyileştirme faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Atakum Devlet Hastanesi'nin uzun yıllardır vatandaşlar tarafından beklendiğini belirten Uras,

Yüklenici firma şantiye alanını oluşturdu, bazı yerlerde kottan dolayı hafriyat çalışması var. Fore kazıklarla ilgili çalışma yapılıyor. Daha sonra burası deprem izolatörleriyle donatılacak ve temel atma işlemine başlanacak. Üç yıldan daha kısa sürede bitmesini hedefliyoruz.

diye konuştu.