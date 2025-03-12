Halasıyla iletişim kuramayınca üzülüp işaret dili uzmanı oldu

ANTALYA'da işitme engelli halası Fatma Olcay (49) ile çocuk yaşlarında iletişim kuramadığı için üzülen Hilal Han (27), işaret dili eğitimi alıp, uzman oldu. Han,

"Uzmanlık eğitimi aldıktan sonra hemen halamın yanına gittim. Halam işaret dili eğitimi aldığımı görünce çok mutlu oldu. Şu an kolayca iletişim kurabiliyoruz."

dedi.

Hilal Han'ın İşaret Dili Serüveni

Antalya'da yaşayan işaret dili uzmanı Hilal Han, küçük yaşlarda işitme engelli halası Fatma Olcay ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Halasının aile içinde kendisini ifade edememesi nedeniyle uzun yıllar sorun yaşadığını, bu durumun kendisini çok üzdüğünü gören Han, üniversiteye başladığında işaret dili eğitimi almaya karar verdi. Kısa sürede aldığı eğitimle işitme engelli bireylerle iletişim kurmaya başlayan Han, halası Olcay ile de etkili iletişim kurabilir hale geldi. Han, şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aksu Gençlik Merkezi'nde ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki Genç Ofis'te işaret dili eğitmeni olarak çalışıyor.

'İçimde Hep Bir Eksiklik Hissettim'

Halasıyla iletişim kuramamanın çocukluğundan beri kendisine hüzün verdiğini söyleyen Hilal Han, bu nedenle işaret dili uzmanı olarak benzer sıkıntılar yaşayan bireylere destek olmak istediğini belirtti. İşitme engellilerin sesi olabilmek için bu alana yöneldiğini anlatan Han,

"Halasıyla konuşamayan küçük bir çocuk olarak büyüdüm ve içimde hep bir eksiklik hissettim. Üniversiteden mezun olduktan sonra işaret dili eğitmeni oldum. Bundan sonraki süreçte gençlere işaret dilini öğretmek ve işitme engellilerin sessiz dünyasında onların sesi olabilmek en büyük hedefim."

dedi.

'Çok Üzülüyor, Sinirleniyordu'

Halasının aile içinde kendine özgü bir iletişim dili geliştirdiğini ancak bu dilin dış dünyada karşılığının olmadığını belirten Han,

"Halam hissettiklerini tam olarak anlatamıyordu, bu yüzden çok üzülüyor, bazen sinirleniyordu. Bu onun psikolojisini de olumsuz etkiliyordu. Uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra hemen halamın yanına gittim. İşaret dili eğitimi aldığımı öğrenince çok mutlu oldu. Şu an kolayca iletişim kurabiliyoruz."

diye konuştu.

'Herkese Faydalı Olabilmek İçin Eğitim Alıyorum'

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Rabia Gizem Bulut (18) ise işaret dili eğitimi alarak mesleki kariyerinde işitme engellilere destek olmayı hedeflediğini söyledi. Bulut,

"Çocuklardan ileri yaştaki bireylere kadar herkesle sağlıklı iletişim kurabilmek ve faydalı olabilmek için eğitim alıyorum. Ayrıca annemin işitme engelli bir arkadaşı var, onunla da işaret diliyle konuşuyorum."

dedi. Kapı komşusu olan çiftin işitme engelli olduğunu belirten Seher Pınar da işaret dili eğitimi alıyor. İşaret dili konusunda önemli bir aşama kaydettiğini söyleyen Pınar, "Geçen gün komşularımla asansörde karşılaştık. Onlarla işaret diliyle konuştum, çok sevindiler. Onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için bu alanda kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum."

diye konuştu.

Genç Ofis'te Müzik ve Sanat Aktiviteleri

Genç Ofis'te yalnızca işaret dili eğitimi verilmediğini belirten yetkililer, sanat ve zeka oyunları da dahil olmak üzere birçok etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Öğrencilere akıl ve zeka oyunları eğitimi veren Şeyma Çalıcı (32), öğrencilerin ders saatleri dışında zamanı verimli değerlendirebilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve eğitimler düzenlediklerini belirtti. Çalıcı,

"Müzik ve sanatsal aktivitelerimiz de oluyor. Üniversite içerisindeki Genç Ofis'lere yalnızca üniversite öğrencileri katılabiliyor, ancak gençlik merkezlerimize her yaştan birey gelebiliyor. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz."

dedi. Drama ve tiyatro eğitmeni Kardelen Tekin (25) ise öğrencilerin sanatsal faaliyetlere ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi. Kadın öğrencilerin drama eğitimine erkeklerden daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Tekin, derslerin çok keyifli ve akıcı geçtiğini söyledi.



