Taşıt kredilerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak.