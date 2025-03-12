Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz"

Bakan Şimşek paylaşımında cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında kalmasının beklendiğini açıklayarak "Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."