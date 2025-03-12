Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor

İşyerlerinde Psikolojik Taciz Başvurularında Erkeklerin Oranı Daha Fazla Kamu kurum ve kuruluşlarından psikolojik taciz başvurusu yapanların yüzde 57'sini, özel sektörde ise yüzde 81'ini erkek başvurularının oluşturması, Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda şaşkınlık yarattı.

ALO 170 ve İşyerinde Psikolojik Taciz Başvuruları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın komisyonda açıkladığı, ALO 170'e gelen "işyerinde psikolojik taciz başvurusu" 2024 verileri, son 10 yılda işyerinde taciz sorununun erkekler aleyhinde büyüdüğünü gösterdi.Bakan Işıkhan, "19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili Alo 170 üzerinden alınan çağrıların 117 bini, yani yüzde 81'i özel sektör çalışanlarından; 27 bini, yani yüzde 19'u ise kamu sektörü çalışanlarından geldi. Yine, aynı tarihler arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili hattımıza gelen çağrıların yüzde 82'si erkek çalışandan, yüzde 18'i kadın çalışanlardan geldi" dedi.

Özelde Sanayi, Kamuda Sağlık İlk Sırada

Özel sektörden yapılan başvurularda, yüzde 15.42 ile sanayi sektörü ilk sırada yer alıyor.

Mağaza/market sektörü yüzde 10 ile ikinci sırada.

Özel sağlık hizmetleri sektörü yüzde 4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kamu sektöründen yapılan başvurularda, hastane sektörü yüzde 16.64 ile ilk sırada yer alırken,

Milli Eğitim Bakanlığı personeli yüzde 12 ile ikinci sırada,

Üniversite personeli yüzde 6.85 ile üçüncü sırada yer aldı.

İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin ÖnlenmesiBakan Işıkhan, "Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş yerlerinde gerçekleşen, çalışanların itibarını ve onurunu zedeleyen, verimliliğini azaltan ve sağlığını kaybetmesine neden olan, çalışma hayatını olumsuz etkileyen psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla, 2011 yılında "İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu genelge yayımlandı. 2011 yılından beri ALO 170 hattına başvuran kişilerin yüzde 93'ü mobbing kapsamında psikologlardan psikolojik destek ve bilgi almıştır.

Mobbing Başvurularında Cevap Süresi ve Dağılım

ALO 170 hattını arayan kamu sektörü çalışanlarının yüzde 61.74'ü, özel sektör çalışanlarının ise yüzde 75.87'si herhangi bir sektör belirtmeksizin sadece bilgilendirme yapmak ve psikolojik destek almak amacıyla başvurmuştur. Kamu ve özel sektör itibarıyla başvuruda bulunan kadın çalışanların yüzde 23.96'sı, erkek çalışanların ise yüzde 27.60'ı 29 ile 33 yaş aralığındadır," dedi.Bakan Işıkhan, "Mobbing olgusunun ortaya çıkma sebepleri arasında en çok yani yüzde 37.78 oranıyla saldırganın kişilik özelliği yer almaktadır. Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların şikayet dağılımına baktığımızda, ilk yüzde 50'lik bölümünü istifaya zorlama, kötü muameleye maruz kalma ve görev değişikliği oluşturmaktadır. Mobing ve şiddet konusunda siyaset üstü çalışma yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Cevizoğlu: Erkeklere Mobbing Oranı Şaşırtıcı

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu, erkek çalışana mobbingteki oransal artışı, soru olarak yöneltti: "Kamuda taciz başvurusu yapanların yüzde 57'si erkek, yani kadınlardan daha fazla. Özel sektörde taciz başvurusu yapanların yüzde 81'ini erkeklerin oluşturması da şaşırtıcı. Özel sektör liyakata göre, çalışmaya göre istihdam ettiğine göre niye çalışanlarına mobbing özel sektörde daha fazla?" Soruyu cevaplayan Bakan Işıkhan, "Psikolojik taciz olarak ifade ettiğimiz mobbingin incelenmesi de, araştırılması da kolay bir olgu değil.Mobbinge mağdur kalanların da bunu açıkça ifade etmesi, dile getirilmesi gerçekten çok zor bir durum. Daha kapsamlı odak gurupları içeren araştırmaların yapılmasına ben de bir akademisyen olarak ihtiyaç olduğunu hissediyorum" diye konuştu.

Ferit Parlak