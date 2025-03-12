Yabancı Plakalı Araçlar Ücret Ödemeden Türkiye'yi Terk Edemeyecek

Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yabancı Plakalı Araçlar Ücret Ödemeden Türkiye'yi Terk Edemeyecek

Yabancı plakalı araçlar, otoyol geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek. Yeni düzenleme TBMM'ye sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 11:32, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 11:33
Yazdır
Yabancı Plakalı Araçlar Ücret Ödemeden Türkiye'yi Terk Edemeyecek

Yabancı Plakalı Araçların Ücret ve Cezaları Tahsil Edilecek Yabancı plakalı araçların, özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek.AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinden derlenen bilgilere göre, yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyol geçiş ücretlerini ödemeden sınırdan geçişlerinin engellenmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

Yasal Düzenleme Eksikliği ve Kötüye Kullanım

Yabancı plakalı araçların, yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi.Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

Kanun Değişikliği Teklifi

Özel şirketlerce işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısında artış yaşanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30'uncu maddesinde değişikliğe gidilecek.

Geçiş Ücretleri ve Para Cezaları

Geçiş ücretleri ödenmeden yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollardan geçiş sonrasında ücret ödenmemesi halinde ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen yabancı plakalı araçlar için özel şirketlerce işletilen otoyollardaki geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödememeleri halinde de benzer uygulamaya geçilecek.

Gümrük Kapılarında Tahsilat

Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

Tahsil Edilen Tutarların Dağılımı

Tahsil edilen tutarların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber