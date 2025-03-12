YKS geç başvurusunda son tarih yarın
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 3 gün sürecek geç başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapmak için son tarih yarın.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2025 11:33, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 11:34
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru imkanından faydalanabiliyor.
Başvurular Nereden ve Ne Zaman Yapılacak?
Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 13 Mart'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
YKS Oturum Tarihleri
- Temel Yeterlilik Testi: 21 Haziran
- Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi: 22 Haziran
Sonuçların Açıklanma Tarihi
Sonuçlar, 22 Temmuz'da ilan edilecek.